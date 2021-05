Mezzo ribaltato a Fossoli, chiude la Romana Nord

Vicino a Fossoli di Carpi, lungo la strada provinciale 413 Romana nord, un mezzo pesante con rimorchio, uscito di strada nella mattina di martedì 11 maggio, sta bloccando parzialmente l'arteria; nel tratto attualmente si circola a senso unico alternato.

Per consentire la rimozione del veicolo, tramite l'impiego di apposite gru in arrivo sul posto, a partire dalle ore 11,30 circa la strada rimarrà chiusa per quasi due ore. Gli operatori del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell'avvicinarsi alla zona.