Auto nel fosso lungo la Nazionale per Carpi, due feriti e strada chiusa

Intorno alle ore 20.30 di questa sera si è verificato un incidente lungo la Nazionale per Carpi, nel tratto compreso fra Carpi e Appalto di Soliera. Per ragioni ancora da accertare un'auto e finita nel fosso al margine della carreggiata. La vettura ha impattato un ponticello e anche una tubazione del gas.

Sul posto è intervento il 118, insieme ai Vigili del Fuoco. L'uomo è la donna a bordo del mezzo sono stato estratti e caricati in ambulanza per poi essere trasferiti in ospedale. Al momento non si conoscono le loro precise condizioni.

Per o rilievi del sinistro e la gestione del traffico sono intervenuti polizia locale e carabinieri. La strada è stata completamente chiusa al transito nel tratto interessato. La riapertura è avvenuta intorno alle ore 22.

I pompieri hanno verificato l'assenza di fuoriuscite di gas.