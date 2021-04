Incidente ad Appalto di Soliera, auto nel fosso e donna ferita

Alle 19 di oggi si è verificato l'ennesimo incidente lungo la Nazionale per Carpi, al confine fra i territori di Carpi e Soliera, in località Appalto. Due auto sono state protagoniste di un tamponamento e il mezzo urtato è finito nel fosso sul margine destro della carreggiata. Al volante una donna, che è rimasta intrappolata nell'auto dopo il violento impatto ed è poi stata soccorsa da 118 e Vigili del Fuoco.

Una volta estratta, la guidatrice è stata caricata sull'eliambulanza giunta da Bologna e poi trasportata in volo all'Ospedale di Baggiovara. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto due ambulanze per prendersi cura degli altri feriti lievi.

I rielievi sono a cura della Polizia Locale delle Terre d'Argine, che ha regolato il traffico, completamente bloccato lungo l'arteria che collega Modena e Carpi. Nel caos seguito al tamponamento, a poca distanza, anche altri veicoli si sono scontrati e una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto con un'altra ambulanza.