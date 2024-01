Incidente in via Giardini, auto devasta il dehor di un forno pasticceria

Pochi minuti dopo le ore 7 di questa mattina si è sfiorata la tragedia in via Giardini a Modena, teatro di un incidente stradale che avrebbe potuto riservare conseguenze tragiche. Fortunatamente così non è stato. Due auto, infatti, si sono scontrate lievemente durante una manovra, ma uno dei due conducenti ha perso il controllo ed è piombato contro il dehor del Forno Pasticceria Giardini, al civico 53.

La Dacia Sandero ha distrutto completamente lo spazio riservato ai clienti, abbattendo le paratie e i tavolini, per poi finire pericolosamente anche sul marciapiede e interrompere la propria corsa contro una delle colonne dell'edificio che separano le vetrine degli esercizi commerciali. Senza quell'ostacolo la corsa sarebbe probabilmente proseguita anche all'interno della pasticceria stessa.

Caso ha voluto che nessuno sia rimasto coinvolto dall'incidente, in quanto in quel momento il dehor era vuoto e nessuno si trovava a passare sul marciapiede. Per i presenti e per il personale del locale solo un enorme spavento e ovviamente una lunga lista di danni a cui far fronte.

Anche gli automobilisti coinvolti non hanno riportato conseguenze fisiche significative. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso.