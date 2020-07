Maranello, pedone investito da un'automobile in Via Claudia

E' accaduto all'ora del tramonto, poco prima delle ore 21, a Maranello. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma sembra che una Mercedes guidata da una donna che viaggiava in direzione Fiorano abbia accidentalmente travolto un uomo in Via Claudia all'altezza delle Scuole Medie Ferrari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono intervenute immediatamente due ambulanze, che hanno soccorso e portato all'ospedale il pedone, apparentemente in condizioni non critiche. Polizia Locale e Carabinieri si trovano ora sul posto per i rilievi.