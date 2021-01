Tamponamento fra due autobus in via Giardini, due feriti lievi

Questa mattina intorno alle ore 8.30 un autobus Seta ne ha tamponato un altro che lo precedeva. E' accaduto lungo via Giardini, in direzione centro storico, in corrispondenza dell'incrocio con viale Amendola. L'impatto non è stato violentissimo, fortunatamente, ma ci sono stati comunque due passeggeri lievemente contusi.

I due feriti sono stati presi in carico dall'ambulanza del 118 e portati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per sincerarsi della sicurezza dei due mezzi incidentati, mentre la Polizia Municipale ha eseguito i rilievi. Il personale Seta era presente per organizzare i servizi sostitutivi e per prendere in carico i due bus danneggiati.