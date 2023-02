Due ragazze investite da un'auto pirata in autogrill, poi la fuga e lo schianto

Tre incidenti e tre feriti, tutto nell'arco di una manciata di minuti. E' quanto accaduto intorno alle ore 13 lungo la A22 del Brennero, tra l'area di servizio Campogalliano Est e l'uscita di Carpi. Un 34enne originario della Moldavia, ma residente a Roma, ha infatti causato scompiglio, finendo da ultimo in ospedale.

Lo straniero era alla guida di una Volkswagen Passat, che per ragioni da chiarire è entrata a forte velocità all'interno dell'area di servizio. Qui ha urtato contro l'auto di un altro viaggiatore, ma ha proseguito la propria corsa in mezzo ai veicoli e alle persone che si trovavano in sosta per la pausa pranzo. Tra queste anche due sorelle romane di 17 e 26 anni, che sono state travolte dall'auto. Per la minore delle due le lesioni sono state importanti , mentre la maggiore ha riportato ferite molto lievi.

L'automobilista non si è fermato e ha proseguito la sua corsa, rientrando in autostrada. La sua fuga è però durata solo pochi minuti. L'auto del 34enne si è infatti schiantata contro un guardrail al margine destro della carreggiata in corrispondenza dell'uscita di Carpi. Qui gli agenti della Polizia Stradale, avvertiti di quanto successo al'autogrill, lo hanno trovato nell'abitacolo dell'auto, ferito e in stato confusionale.

Il moldavo è finito all'ospedale di Baggiovara con alcune fratture, raggiungendo così le due ragazze che erano state trasportate al nosocomio modenese qualche minuto prima. La 17enne ha riportato fratture ad una gamba, ma non è in pericolo di vita.

L'uomo, noto per alcuni problemi di natura psichiatrica, è tenuto sotto osservazione in ospedale e dovrà rispondere del reato di lesioni stradali.