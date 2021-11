Tamponamento fra due camion dell'Esercito, chiuse la A1 e la Companare

Sulla A, tra Modena nord e Modena sud, in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto, per un tamponamento tra due camion, avvenuto all'altezza del km 164 in direzione di Bologna.

Si tratta di due mezzi pesanti dell'Esercito che trasportavano materiale vario. Uno di questii ha impattato violentemente contro il guardrail sulla destra della carreggiata.

I due militari a bordo sono stati soccorsi dal 118, non si conoscono al momento le loro condizioni. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

All'interno del tratto chiuso, tra Modena nord e Modena sud verso Bologna, il traffico è bloccato con 4 km di coda. Il traffico diretto a Bologna deve uscire a Modena nord dove ci sono 2 km di coda ed attraverso la Statale 9 Via Emilia può rientrare in autostrada a Modena sud. Il traffico in direzione di Milano, deve uscire a Modena sud ed attraverso la Statale 9 Via Emilia può rientrare in autostrada a Modena Nord.

Nell'impatto uno dei mezzi ha danneggiato una alto palo con antenne radio: da qui la decisione di bloccare la viabilità in arttesa della messa in sicurezza che scongiuri il crollo. Per questo anche la Complanare Einaudi è stata chiusa in ambo i sensi di marcia. Sono in corso le operazioni di recupero dei mezzi. Liintera viabilità che ruota intorno a strada ignolese è congestionata, così come lo snofo della Tangenziale tra Modena Nord e lo svincolo per Campogalliano.