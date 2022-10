Scontro tra auto e camion in A1, un ferito e code a Modena Sud

Oggi intorno alle ore 13. 30 si è verificato un incidente lungo la corsia sud dell'Autostrada del Sole (direzione Bologna) a poche centinaia di metri dal casello di Modena sud. Coinvolti in uno scontro un camion e una Jeep Wrangler. A seguito dell'impatto il fuoristrada si è capovolto. Ancora da chiarire l'esatta dinimica di quanto accaduto.

Ad avere la peggio il conducente dell'auto, che è statao soccorso dal 118 intervenuto con ambulanza e automedica. Il ferito è stato trasportato in ospedale e al moemnto non si conoscono le sue esatte condizioni.

I rillievi dell'incidente sono in corso da parte della Polizia Stradale. La circolazione non è stata interrotta ma è proseguita con la riduzione del numero di corsie, gestita dal personale di Autostrade per l'Italia che ha anche recuperato il mezzo incidentato.Si registrano un paio di chilometri di coda in direzione sud.