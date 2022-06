A1 chiusa per incidente. Traffico deviato, lunghe code e disagi

Un grave incidente nella notte intorno alle 4:00, nella zona di Calcara alle porte di Bologna, ha comportato la chiusura del tratto autostradale A1 compreso tra Modena Sud e svincolo Val Samoggia.

Secondo una prima ricostruzione a scontrarsi sarebbero stati due camion nel Bolognese. Purtroppo uno dei due comionisti avrebbe perso la vita nello schianto. Ancora non si conoscono le esatte condizioni delle altre persone coinvolte.Sul posto anche i Vigili del Fuoco per consentire le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti

Chi viaggia verso Bologna deve uscire a Modena Sud ma si consiglia Modena Nord e può rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la viabilità esterna.

Chi viaggia verso Milano viene deviato obbligatoriamente sulla A14 attraverso il raccordo di Casalecchio. Si consiglia di uscire a Bologna Borgo panigale e di rientrare sulla A1 a Modena sud dopo aver percorso la viabilità esterna.

A seguito della chiusare dell'A1 si registrano code e disagi alla circolazione anche lungo via Vignolese e via Emilia in direzione Bologna. -SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI-