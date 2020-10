Scontro sul cavalcavia, due automobiliste ferite a Baggiovara

Incidente questa mattina intorno alle 8.30 su strada Cucchiara in direzione Marzaglia all’uscita della Modena-Sassuolo a Baggiovara. Due donne sono rimaste ferite in modo lieve e, per consentire di effettuare i rilievi, sono rimasti chiusi per circa un’ora entrambi gli svincoli della tangenziale e una corsia di strada Cucchiara, dove la circolazione è stata regolata a senso unico alternato.

Una Lancia Y, condotta da una donna di 25 anni residente a Sassuolo, uscendo dallo svincolo della tangenziale, che stava percorrendo in direzione Modena, ha urtato una Nissan Qashqai, guidata da una 58enne modenese che percorreva strada Cucchiara in direzione Marzaglia.

Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono intervenuti i Vigili del fuoco, per agevolare l’uscita di una conducente dal proprio mezzo finito contro un guardrail, e il 118. Entrambe le donne sono state portate al Pronto soccorso di Baggiovara.