Auto contro moto, cinque feriti. Grave il centauro sassolese

Un incidente stradale si è verificato verso le 19.30 di ieri 30 luglio 2023 in località Muraglione, nel comune di Baiso (RE). Secondo quanto ricostruito dall'Arma dei Carabinieri di Toano, intervenuta sul posto, una Hyundai Matrix condotta da un 27enne di Rubiera (RE) e con a bordo a fidanzata 25enne e due amici di 27 e 32 anni, tutti residenti a Rubiera, per cause in corso di accertamento si è scontrata con una moto, una Bmw GS condotta da un 46enne di Sassuolo.

La moto procedeva lungo via Muraglione che percorreva la via Muraglione verso la montagna, in senso opposto a quello dell’autovettura. A seguito dell’impatto, che si è verificato nella corsia di percorrenza del motociclo, tutte le persone coinvolte sono rimaste ferite.

Ad avere la peggio ovviamente il centauro, sbalzato a terra. Il 46enen Sassolese è stato soccorso dall'eliambulanza, che lo ha trasportato all'Opedale Maggiore di Parma. Si trova ricoverato in Rianimazione, in condizoni stabili, ma la prognosi resta ancora riservata.

I quattro giovani a bordo dell’auto sono stati condotti presso all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, senza lesioni estremamente gravi. Oltre ai carabinieri di Toano, che hanno proceduto ai rilievi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118.