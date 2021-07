Paura a Maranello, due bambine investite da un'auto

L'incidente pare essersi concluso senza conseguenze gravissime, nonostante una delle due sia finita sotto l'auto in transito lungo via Claudia

Oggi poco prima delle ore 17 si è verificato un incidente lungo via Claudia, a Maranello. Un'auto in transito in direzione Fiorano ha investito due bambine che stavano attraversando la Provinciale sulle strisce pedonali, in corrispondenza del parcheggio delle scuole medie "Ferrari".

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna al volante della 500X non si sarebbe accorta della presenza delle bimbe, colpendone una di striscio e investendo invece frontalmente l'altra. Sul posto sono accorse due ambulanze e l'automedica del 118, ma fortunatamente le condizioni delle due ferite non si sono rivelate gravissime: solo ferite lievi per la 13enne e qualche lesione più grave per la bimba di 8 anni finita sotto l'auto. Tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.

Le due sono state trasferite al Policlinico, mentre una seconda ambulanza ha soccorso l'automobilista, illesa ma sotto choc per l'accaduto.

i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale, mentre i Carabinieri sono intervenuti per gestire la viabilità, chiudendo al transito via Claudia.