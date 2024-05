Gravissimo un bambino di 8 anni investito da un'auto mentre attraversa la Provinciale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle ore 6.20 si è verificato un gravissimo incidente nell'abitato di Roccamalatina, frazione di Guiglia. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un investimento da parte di un'auto, su cui viaggiavano un uomo e la figlia.

L'incidente è avvenuto nell'abitato, in prossimità del bar del paese lungo via D'Azeglio (provinciale 623), che è stata anche chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi.

Il piccolo è apparso subito in condizioni molto gravi ed è stato soccorso dal 118. I sanitari hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza, che ha poi caricato il ferito per trasportarlo in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale. ++ seguiranno aggiornamenti ++