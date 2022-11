Via Emilia Centro, bambino a bordo strada urtato da un'auto

Grandissimo rischio per un bambino piccolo, all'età apparente di circa 3 anni, che oggi intorno alle 11.50 è stato colpito da un'auto mentre si trovava in via Emilia Centro. 'incidente è avvenuto all'altezza di piazza Mazzini, dove la Smart condotta da una donna - che viaggiava in direzione est - ha urtato il piccolo che passeggiava a piedi insieme alla madre e ad un'altra famiglia.

Una situazione molto preoccupante, che ha fatto subito scattare i soccorsi. Fortunatamente, però, l'impatto è stato molto limitato e il bimbo non ha riportato conseguenze significative. Di lui si sono presi cura i sanitari del 118, che lo hanno caricato sull'ambulanza per una prima valutazione e poi accompagnato al Policlinico insieme alla mamma, per tutti gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha sentito i testimoni e la conducente dell'auto, con l'obiettivo di ricostruire l'accaduto.