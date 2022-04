Carambola in strada Bellaria, cinque feriti lievi

Oggi alle ore 13 si è verificato un incidente alle porte di Modena, lungo strada Bellaria. Per ragioni al vaglio della Polizia Locale, quattro auto sono entrate in collisione in corrispondenza dell'incrocio con via Martiniana.

Nel complesso sono rimaste ferite 5 persone, ma fortunatamente tutte hanno riportato lesioni lievi e due sono state accompagnate in ospedale soo per gli accertamenti del caso.

L'incidente ha costretto a disagi lungo l'asse Modena-Montale, con la strada che è stata chiusa e poi aperta sa senso unico alternato. Le operazioni di soccorso, rilievo e pulizia hanno comportato circa tre ore.