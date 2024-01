Scontro tra auto e bici in Via Emilia Est, ferito un giovane

Intorno alle ore 18.15 di questo pomeriggio si è verificato un incidente su via Emilia Est, all'altezza del'incrocio con via Araldi.

Stando a una prima ricostruzione a impattare, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbero state una bicicletta e un'auto. Il ciclista, un giovane straniero, a seguito dell'impatto ha riportato una frattura. Soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, è stato poi trasportato all'ospedale di Baggiovara, ma non si trova in pericolo di vita.

Sul posto si è portata anche la Polizia Locale per eseguire tutti i rilievi del caso. Si registrano forti disagi al traffico sia su via Emilia est che su via Araldi.