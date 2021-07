Investito da un'auto lungo via per Cavezzo, muore un 59enne

Via per Cavezzo

Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 22, si è verificato un incidente in via per Cavezzo (SP5), in zona Bottegone di Camposanto. Un ciclista è stato investito da un'auto che procedenva nella sua stessa direzione: un impatto molto violento a seguito del quale il 59enne di origine marocchine è caduto a terra e ha riportato diversi traumi.

Sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato le prime cure al ferito, poi trasferito verso l'ospedale. Ma le lesioni riportate si sono rivelate gravissime e non è stato possibile salvare la vita dell'uomo.

Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale dell'Area Nord.