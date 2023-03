Centra un paletto in mezzo alla ciclabile, ferito un ciclista

Oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, un ciclista è stato protagonista di un serio incidente autonomo. E' accaduto lungo la ciclabile che costeggia via dell'Indipendenza, proprio all'imbocco del tunnel che passa sotto la Tangenziale. Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo abbia urtato contro il paletto n metallo che si trova proprio al centro della ciclabile, finendo poi a terra.

Il cicloamatore, sulla sessantina, è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Pare aver riportato lesioni abbastanza serie, ma non si trova in pericolo di vita ed è stato sempre cosciente. Dopo le prime cure è stato trasferito in ospedale.

Da tempo chi percorre abitualmente quella ciclabile da e per Modena Est critica la presenza di questi paletti, che negli ultimi anni si sono moltiplicati esponenzialmente. Lo scopo sembrerebbe quello di dividere i flussi in corrispondenza del sottopasso, ma il più delle volte ci si trova solo davanti a ostacoli poco comprensibili.