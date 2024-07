Ciclista in terapia intensiva dopo una caduta, forse a causa di un malore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri mattina poco dopo le ore 11 un ciclista di 62 anni è finito a terra mentre percorreva via Grizzaga, nei pressi dell'hotel Maranello Palace. L'uomo è stato soccorso dall'ambulanza e dall'automedica per poi essere trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Si trova ricoverato in Terapia Intensiva e la prognosi è ancora riservata.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non sono infatti note le cause delal caduta, su cui stanno facendo luce i Carabinieri. Tuttavia, è ipotizzabile che il 62enne possa essere stato vittima di un malore mentre pedalava.