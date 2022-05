Ciclista investito da un'auto a Vaciglio, è grave

Un ragazzo ucraino di 29 anni è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Baggiovara a seguito dell'incidente di cui è stato vittima oggi poco dopo le 12.30, a Vaciglio di Modena. Il giovane si trovava in bicicletta e stava percorrendo la ciclabile Modena-Vignola: in corrispondenza dell'incrocio con strada Vaciglio Sud è stato investito da una Porsche che proveniva dal centro abitato della frazione modenese.

Il ferito, sbalzato a terra, è stato soccorso dal 118, anche con il supporto dell'automedica. Poi la corsa a Baggiovara in codice rosso.

A bordo dell'auto una donna, illesa e sotto shock. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale e la strada chiusa al transito.