Ciclista investito in via Divisione Acqui, 21enne finisce in ospedale

Intorno alle ore 14.45 di oggi si p verificato un incidente lungo via Divisione Acqui, in prossimità della rotatoria con strada Minutara. Per ragioni al vaglio della Polizia Locale di Modena, un anziano automobilista alla guida di una Toyota Yaris che procedeva in direzione del centro città ha urtato la bicicletta condotta da un ragazzo modenese di 21 anni.

Il giovane ciclista è caduto a terra riportando alcune lesioni ed è stato soccorso dal personale del 118. Caricato in ambulanza è poi stato trasportato in ospedale: non avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi. Illes invece il 90enne alla guida dell'auto.

Gli agenti della Municipale hanno effettuato i rilievi gestito la viabilità. Via Divisione Acqui è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione del centro e i mezzi deviati lungo strada Minutara.