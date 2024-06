Incidente in via Divisione Acqui, ferito un ragazzo in bicicletta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle ore 18.40 si è verificato un incidente stradale lungo via Divisione Acqui. Un giovane che stava procedendo in sella alla sua montain bike è stato urtato da un'auto in corrispondenza di uno degli attraversamenti che la ciclabile effettua all'altezza dell'incrocio con viale dello Sport.

Un'auto condotta da un giovane, che stava lasciando il centro commerciale I Portali per immettersi in via Divisione Acqui in direzione centro ha colpito il ragazzo, che è caduto a terra riportando diversi traumi.

Il ciclista è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica: è rimasto sempre cosciente e non pare aver riportato lesioni estremamente gravi.

Sul posto è intervenuta in prima battuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha agevolato i soccorsi, poi sostituita sul posto dalla Locale, che ha eseguito i rilievi.