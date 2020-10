Investito da un'auto in viale dell'Industria, muore un ciclista

Intorno alle ore 1.30 di stamattina si è verificato un grave incidente in viale dell'Industria, nell'area commerciale di Carpi. Nei pressi della rotatoria con via della Chimica un ciclista è stato investito da una Fiat Cinquecento che procedeva verso la rotonda. Un impatto violentissimo per il ciclista, che ha sbattuto contro il parabrezza dell'auto prima di cadere sull'asfalto.

L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che ha anche chiesto l'intervento dell'eliambulanza di Bologna, atterrata al vicino campo sportivo. Purtroppo gli sforzi di rianimazione si sono rivelati vani e il coclista è deceduto.

Sul posto Polizia Municipale per i rilievi ed anche i Carabinieri. Sono in corso le operazioni di identificazione, dal momento che l'uomo, sulla sessantina, non aveva con sè documenti.