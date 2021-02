Incidente in via Morane, ciclista investito da un'auto

Il giovane ferito è stato portato a Baggiovara, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la Municipale

Alle 19.20 circa di oggi si è verificato un incidente lungo via Morane, come purtroppo accade non di rado. Un'auto ha urtato la bicicletta condotta da un giovane ciclista, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corrispondenza dell'incrocio con via Arquà. Fortunatamente l'impatto non è stato molto violento.

Il giovane ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato all'Ospedale di Baggiovara con lesioni di media gravità.

Sul posto è intervenuta l'Infortunistica della Polizia Locale, che ha svolto i rilievi, mentre un'altra pattuglia ha gestito il traffico a senso unico alternato.