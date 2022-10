Ciclista ferito in via Nonantolana dopo lo scontro violento con un'auto

Via Nonantolana è stata teatro di un incidente grave questa mattina intorno alle 12.30. Un'auto ha infatti investito un ciclista in corrispondenza dell'attraversamento pedonale di fronte al bar Nonantolana, all'incrocio con via Crocetta.

La Fiat 600 condotta da un anziano stava procedendo verso la Crocetta quando si è scontrata con la bici condotta da un altro anziano, il quale è stato "caricato" sul cofano e ha infranto il parabrezza prima di finire a terra ad alcuni metri di distanza dal punto dell'impatto.

L?anziano ciclista è stato soccorso dal 118, intervenuto con l'ambulanza e l'automedica a supporto. L'uomo è rimasto vigile, ma pare ave riportato alcuni trami importanti. Dopo le prime valutazioni è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia Locale ha temporaneamente chiuso al transito via Nonantolana, deviando i veicoli. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.