Bici urtata da un furgone, ferito un 19enne richiedente asilo

Poco prima delle ore 8.30 di questa mattina si è verificato un incidente in via Stradella, nella periferia sud di Modena. Lo scontro ha riguardato un furgone e una bicicletta ed è avvenuto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale situato accanto al ponticello della ciclabile Modena-Baggiovara.

Il furgone condotto da un uomo ha urtato lievemente la bicicletta, ma così facendo il ciclista caduto a terra, riportando alcune lesioni serie.

Sul posto è intervenuto il 118, con ambulanza e auto medica. Il 19enne - un cittadino del Bangladesh accolto a Modena nel programma per i richiedenti asilo - è stato portato al Pronto Soccorso di Baggiovara in codice di media gravità: sarebbe fuori pericolo di vita, ma è stato trattenuto in Osservazione Breve Intensiva.

Sul posto la Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi e ascoltato l'autista del furgone per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.