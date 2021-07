Viale Caduti in Guerra, ciclista investita da un'auto

La donna ha riportato un trauma serio, ma non è in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale

/ Viale Caduti in Guerra

Pochi minuti prima delle 13 una donna in bicicletta è stata investita da un'auto in viale Caduti in Guerra, di fronte all'ex cinema Principe. Da chiarire la dinamica dello scontro, che è avvenuto più o meno al centro della carreggiata: la ciclista ha impattato sul parabrezza della Citroen C2 condotta da un uomo ed è finita a terra, riportando un trauma serio.

La donna, di 48 anni, è stata soccorsa dai sanitari e dal medico del 118 e poi trasferita all'Ospedale di Baggiorvara. Non è in pericolo di vita.

La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi e regolato il traffico.