Anziano ciclista investito a Vignola, è molto grave

Colpito da un fuoristrada nell'attraversamento fra via Nazario Sauro e via di Mezzo, ricoverato in ospedale

Via Nazario Sauro

Questa mattina poco dopo le ore 9 si è verificato un incidente a Vignola, che ha coinvolto un'auto e una bici. Un anziano è stato infatti colpito da un fuoristrada in corrispondenza dell'attraversamento ciclopedonale di via Nazario Sauro all'incrocio con via di Mezzo. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale delle Terre di Castelli.

Il 75enne è caduto a terra ed è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Sul posto è stato fatto anche arrivare l'elicottero da Bologna, ma poi non si è reso necessario il suo utilizzo. Il ferito è stato portato in ospedale dall'ambulanza in codice rosso.

Le due strade interessate sono state chiuse al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.