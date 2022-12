Grave incidente lungo la Nuova Estense, due feriti a Torre Maina

La Nuova Estense è stata teatro dell'ennesimo incidente stradale, questa mattina intorno alle ore 9. Lo scontro ha coinvolto un camion, un furgone e un'automobile ed è avvenuto poco a monte dell'abitato di Torre Maina, in corrispondenza della semicurva dove si trovano i laghetti da pesca. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, alla cui origine pare ci sarebbe un sorpasso azzardato.

Due persone - quelle a bordo del'auto e del furgoncino - sono rimaste ferite e soccorse dai sanitari del 118, intervenuti con ambulanze e automedica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per agevolare i soccorsi e mettere in sicurezza i mezzi. Al momento non si conoscono e esatte condizioni dei feriti.

Sono intervenute anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale, per gestire il consueto e sostenuto traffico del mattino insieme al personale Anas. La Statale è stata chiusa al transito per un certo periodo e il flusso è stato deviato attraverso il parcheggio dei laghetti e gestito a senso unico alternato. Inevitabili le code.