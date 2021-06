Ca' di Sola, carambola sulla Statale: nove mezzi coinvolti

E' accaduto intorno alle 17.10, a Cà di Sola, poco più avanti dell'incrocio con Via Modena: il conducente di un camion rimorchio che procedeva sulla Statale in direzione Solignano ha perso il controllo del proprio mezzo, travolgendo le macchine in coda. Le cause sono ancora da accertare, ma l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore durante la guida.

Il mezzo pesante, che fortunatamente procedeva a velocità ridotta, ha impattato inizialmente una Peugeut 508 che viaggiava nella direzione opposta, innescando una reazione a catena che ha coinvolto in totale altri sette mezzi: una Passat, una Polo, una Seat Ibiza, una Citroen 5C, un Doblò, una Toyota Rav4 e un'altra utilitaria. Tra le persone coinvolte, all'incirca una decina, nessun ferito: anche il conducente del camion parrebbe essersi ripreso.

Sul posto sono comunque intervenuti i soccorsi, con tre ambulanze e un'auto medica, oltre che i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli. A coadiuvare gli agenti nella la gestione della viabilità, ancora inevitabilmente interrotta in entrambe le direzioni, anche i Carabinieri della stazione di Castelvetro.