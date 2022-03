Ciclista investito da un'auto resta ferito a Ca' di Sola

Un incidente stradale ha coinvolto un'auto e un ciclista a Ca' di Sola di Castelvetro. E' accaduto proprio all'incrocio tra la provinciale e via per Modena. L'auto che proveniva da Settecani, mentre svoltava sulla SP569 in direzione Vignola, ha urtato un ciclista che percorreva la provinciale in direzione Solignano. Il giovane è caduto dalla bicicletta e ha riportato un trauma cranico, perdendo anche sangue.

Il ferito è stato soccorso dal 118, intervenuto da Vignola con ambulanza e automedica. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale di Baggiovara, ma non sarebbe in condizioni tali da far temere per la sua vita.

I rilievi del sinistro sono a cura della Polizia Locale delle Terre di Castelli.