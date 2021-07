Investito da un'auto a Cà di Sola, gravissimo un cicloamatore

Incidente verso le 19.30 in via Statale. Il ferito è stato portato in codice rosso all'Ospedale Maggiore grazie all'eliambulanza

Grave incidente stradale oggi nel tardo pomeriggio a Castelvetro. Un'auto che percorreva via Statale in zona Cà di Sola ha infatti investito un ciclista: l'incidente è avvenuto mentre il mezzo svoltava in via Nizzola e l'impatto è stato frontale e molto violento.

Il cicloamatore è stato sbalzato a terra, riportando gravi traumi. Sul posto il 118, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, giunto da Bologna. Il ferito è stato stabilizzato e portato all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

I rilievi e la viabilità sono stati gestiti dalla Polizia Locale delle Terre di Castelli.