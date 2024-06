Si schiata contro una cabina del gas e fugge, paura lungo la Fondovalle

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri sera un'auto ha divelto completamente una cabina di riduzione del gas metano situata a bordo strada. E' accaduto intorno alle ore 22.50 a Casona di Marano, in prossimità della sede della REM lungo la Fondovalle del Panaro. Un forte scoppio che si è distinto chiaramente a diversi chilometri ha allertato i residenti e i Carabinieri, che a loro volta hanno segnalato il fatto a Vigili del Fuoco.

Quando i pompieri di Vignola sono giunti sul posto hanno notato l'auto ferma accanto ad una colonna di fuoco che si alzava per circa 10 metri. Il veicolo aveva infatti rotto le tubature del gas, che in quel punto si trovava ad una pressione di 4.5 bar. Dopo aver controllato che all'interno dell'auto non ci fosse nessuno, i vigili del fuoco hanno tenuto costantemente bagnato il veicolo e l'area circostante per evitare il propagarsi dell'incendio.

La situazione si è risolta con l'arrivo dei tecnici di InRete, che hanno chiuso il gas a monte, interrompendo così la fiammata e il pericolo. Sul posto sono intervenuti anche 118, Guardia di Finanza e Polizia Locale da Vignola e da Zocca.

Al momento dell'arrivo dei soccorsi non vi era traccia di persone: dopo l'urto, infatti, il conducente dell'auto si era allontanato. L'uomo è stato fermato a circa 300 metri dal punto dell'impatto, intercettato da una pattuglia della Guardia di Finanza mentre procedeva a piedi verso Marano.