Camion intraversato manda in tilt la A1 a Modena Sud e la via Emilia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Alle ore 19 circa, sulla A1 è stato chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia in direzione Bologna, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato. L'incidente è avvaenuto nel territorio di San Cesario, poco oltre il casello di Modena Sud. all’altezza del km 174.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

In serata i vigili del fuoco di Vignola e l'autogru di Modena sono intervenuti per recuperare il mezzo incidentato.

Si sono registrati diversi chilometri di coda on ambo le direzioni, con il traffico che è defluito lungo la viabilità ordinaria, creando disagi anche su via Vignolese e su via Emilia tra Modena e Castelfranco. L'autostrada è stata riaperta intorno alle ore 22.