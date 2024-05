Camion si ribalta in Autosole, disagi tra i caselli di Modena

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina un incidente sta causando disagi lungo l'Autostrada del Sole. Intorno alle ore 4 un mezzo pesante è infatti uscito di strada e si è ribaltato nel tratto compreso tra i due caselli di Modena, mentre procedeva in direzione nord (Milano) all'altezza di Saliceta San Giuliano di Modena.

L'incidente è stato autonomo e non ha coinvolto altri mezzi in transito. Il camion si è ribaltato dopo aver sfondato un tratto di guard-rail, finendo adagiato su un fianco e disperdendo anche parte del carico di frutta che trasportava. Fortunatamente il conducente non ha riportato lesioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, per accertare l'accaduto e gestire la viabilità. E' stato istituito un respingimento di carreggiata e si segnalano code in attesa dell'intervento di rimozione del mezzo pesante incidentato, che si trova per altro a ridosso anche della Complanare Einaudi.