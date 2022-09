Incidente fra camion in a Reggio, disagi lungo l'Autosole

Sull'Autosole si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine, verso Milano per un incidente avvenuto all'alba. Verso le 6.30, infatti due mezzi pesanti si sono scontrati e uno si è ribaltato occupando tutta la carreggiata nord e invadendo anche la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione di Bologna. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

All'interno del tratto chiuso si registrano 5 km di coda che defluiscono ora su due corsie. In direzione di Bologna segnaliamo 10 km di coda, in aumento, tra Parma e Reggio Emilia. Chi viaggia verso Milano deve uscire a Reggio Emilia, dove segnaliamo 8 km di coda, di conseguenza consigliamo di uscire a Modena nord e rientrare in autostrada a Terre di Canossa-Campegine dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia.

Disagi anche a Modena, in particolare nel tratto tra Modena Nord e lo svincolo con la A22 e lungo via Emilia nel tratto compreso tra Modena e Reggio Emilia.

Per le lunghe percorrenze in direzione nord consigliamo di utilizzare la A22 del Brennero e poi la A4 Venezia-Trieste. A chi è in viaggio verso Bologna consigliamo, in alternativa, di immettersi sulla A15 Parma-La Spezia, uscire a Parma ovest e rientrare in autostrada a Reggio Emilia dopo aver percorso la Strada Statale 9 Via Emilia.