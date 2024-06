Camion contro il guard rail, rallentamento sulla A22 a Carpi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle ore 16 i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale sono intervenuti per un incidente avvenuto in Autobrennero. Un autoarticolato che procedeva in direzione nord è finito contro il guard-rail centrale, a seguito dello scoppio di un pneumatico. E' accaduto poco prima del asello di Carpi.

Fortunatamente solo lievi ferite per il conducente, che è riuscito a noi coinvolgere altri veicoli nell'incidente. Il traffico sta subendo forti rallentamenti; si procede solo su una corsia di marcia.