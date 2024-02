Camion che trasporta animali vivi finisce fuori strada, disagi sulla A22

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel tardo pomeriggio di oggi un camion che trasportava animali vivi è stato protagonista di un incidente lungo l'autostrada A22 del Brennero. Il mezzo pesante è finito fuori strada sul margine sinistro della striscia d'asfalto, che per fortuna in quel tratto possiede una vasta area verde che è stata utilizzata come "via di fuga". Il mezzo non si è ribaltato, ma semplicemente adagiato contro il guardrail in modo non violento.

In serata è iniziato il recupero del mezzo, con la supervisione della Polizia Stradale di Modena Nord. Due corsie sono state chiuse al transito e i sono creati alcuni chilometri di coda.

La gru del soccorso stradale ha rimesso in carreggiata il mezzo, che è potuto uscire al Casello di Carpi in primo luogo per una verifica delle condizioni di salute degli animali.