Camion nel fosso, chiude al transito strada Gherbella

Poco dopo le ore 14 di oggi un mezzo pesante che percorreva strada Gherbella in direzione del centro città è uscito di strada. Il rimorchio è finito nel fosso e la motrice non è stata in grado di proseguire. Illeso il conducente.

Per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante, la strada è stata completamente chiusa al transito nel tratto compreso fra strada Paganine e la Nuova Estense. Sul posto la Polizia Locale. Viabilità ripristinata intorno alle 16.25.