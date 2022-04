Incidente all'alba, camion si ribalta sullo svincolo della Tangenziale

Questa mattina, alle prime luci dell'alba. si è verificato un incidente lungo la Tangenziale di Modena. Un autoarticolato si è infatti ribaltato nella percorrenza di una curva, quella dello svincolo con la Tangenziale Rabin (uscita 4, zona Torrazzi).

Il camionista è stato soccorso dal 118, ma non pare aver riportato lesioni significative. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, che ora dovrà essere recuperato.

Lo svincolo è stato chiuso al transito da parte della Polizia Locale, per chi viaggia in direzione Bologna e non può quindi uscire verso Nonantola. I disagi si sono protratti fin verso le ore 8.30, quando le code si sono esaurite.