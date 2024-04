Si schianta contro un albero con l'auto, 44enne soccorso dall'elicottero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Pochi minuti prima delle ore 15 di oggi si è verificato un grave incidente tra Camposanto e San Felice sul Panaro. Un'auto che stava percorrendo via dell'Olmone è uscita di strada circa all'altezza dell'incrocio con via Gorzano e ha impattato violentemente contro un albero situato sul margine della carreggiata.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare per districare le lamiere accartocciate della Fiat Panda per poter estrarre il conducente, che nel frattempo è stato assistitio e monitorato dai sanitari.

Sul posto è stato fatto intervenire l'elisoccorso da Bologna, che ha poi trasferito in volo l'uomo ferito all'ospedale di Baggiovara. L'uomo, un 44 anni italiano, è fuori pericolo e si trova ricoverato in Medicina d'Urgenza con prognosi di 40 giorni

Con l'intervento della Polizia Locale la circolazione è stata interrotta e via dell'Olmone chiusa al traffico per alcune ore, in modo da consentire, soccorsi, rilievi e pulizia della sede stradale.