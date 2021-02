L'auto si capotta nel canale, muore un automobilista quarantenne

Incidente a Vallalta di Concordia. Nonostante la prontezza dei soccorsi per il conducente non c'è stato nulla da fare

Tragedia nelle campagne di Concordia, dove intorno alle ore 17 un automobilista ha perso la vita dopo essere uscito di strada con al propia auto, che si è ribaltata in un canale. E' accaduto lungo la via per Vallalta (SP7), tra il centro abitato e la frazione di Vallalta. L'auto si è capottata nell'acqua, dopo che il conducente ha perso il controllo per ragioni che dovranno essere chiarite. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Nonostante pronto intervento soccorritori nulla da fare per il conducente, uomo 40 anni. Sul posto oltre al 118 e alla squadra Vigili del Fuoco di San Felice sono stati inviati anche sommozzatori da Bologna. Ma era troppo tardi.