Fuoristrada si ribalta nel canale, tragedia a San Felice

Drammatico incidente oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, nel canale Sabbioncello, che attraversa le campagne della Bassa modenese. Nel territorio di San Felice, al'incrocio tra via Forcole e via Villanova, un'auto è finita dentro il corso d'acqua. Da accertare le cause dell'incidente, ma purtroppo il conducente del fuoristrada, capottato nel canale, ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con una squadra di sommozzatori, ma non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo ormai esanime dell'uomo al volante. Inutile il tentativo di rianimazione da parte dei sanitari e del medico del 118.

Al momento sono tuttora in corso le operazioni di verifica mirate ad escludere il coinvolgimento di altre persone. Operazioni effettuate anche con i sommozzatori Vigili del Fuoco elitrasportati sul posto.