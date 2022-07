Auto contro camion sul Canaletto, mamma e bimbo di 4 mesi finiscono in ospedale

Oggi intorno alle ore 13 si è verificato un incidente stradale alle porte di Bastiglia. Per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine un'auto e un camion si sono scontrati lungo la Statale del Canaletto, in zona Cantone. Un tratto purtroppo ben noto per l'alta incidentalità.

A Bordo del'lauto si trovava una giovane mamma con il figlio di appena 4 mesi. La 25enne e il bambino sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118, che ha poi richiesto anche il supporto dell'automedica. Madre e figlia sono quindi stati trasportati al Policlinico. La donna si trova al momento ricoverata in prognosi riservata, mentre il bimbo è in osservazione presso il reparto di Neonatologia, ma non si trova in pericolo di vita.

L'incidente ha causato il blocco del traffico e la chiusura della Statale per circa un'ora.