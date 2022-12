Incidente sulla Canaletto: auto si scontrano e finiscono nei campi

Incidente verso le ore 21.00 di ieri sera, sabato 3 dicembre. Secondo una prima sommaria ricostruzione, due auto si sarebbero scontratre lungo la strada Canaletto tra Modena e Bastiglia. Nel forte impatto entrambe le vetture sarebbero poi uscite dalla carreggiata finendo nei campi circostanti.

Una persona rimasta ferita nell'impatto e trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso per accertamenti . Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per la messa in sicurezza delle due auto e dei detriti sparsi sulla strata. Si sono registrati disagi al regolare transito