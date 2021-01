Auto fuori strada a Finale Emilia, conducente in ospedale

Incidente in località Canaletto, lungo la SP 468R. Intervenuto l'elisoccorso. Poco prima incidente anche a Rivara

Ieri sera intorno alle ore 20.50 un'auto è uscita di strada lungo la Strada Provinciale 468R nei pressi di Canaletto di Finale Emilia. Il conducente è stato estratto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco e affidato alle cure mediche del 118.

Sul posto è stato fatto intervenire l'elisoccorso, che ha portato il paziente in ospedale.

Circa un'ora prima si era verificato un altro grave incidente in via Grande, a Rivara di San Felice. Un 48enne sbalzato dalla propria vettura è stato portato all'Ospdeale di Bagiovara in codice rosso.