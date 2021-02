Furgone fuori strada lungo la Canaletto, disagi alla periferia di Modena

Lesioni lievi per il conducente. Traffico bloccato in direzione Bastiglia

Intorno alle 16.50 un furgone è finito fuori strada percorrendo la statale del Canaletto. È accaduto mentre il mezzo procedeva in direzione Bastiglia, alcuni metri dopo la rotatoria con via Ponte Nuovo (ponte dell'Uccellino). Probabile una sbandata per evitare un altro mezzo che procedeva on senso opposto. Il furgone si è capovolto su un fianco nel campo sul lato destro della carreggiata.

Il conducente è stato soccorso dal 118 e dai Vigili del Fuoco. Per lui solo lesioni lievi è il trasporto in ospedale per accertamenti.

I rilievi sono in corso ad opera della Polizia Stradale, che ha chiuso la Canaletto in direzione nord, deviando il traffico. Diversi chilometri di coda in uscita dalla città.