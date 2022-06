Perde il controllo dell'auto in curva, quattro feriti sulla Canaletto

Oggi pomeriggio intorno alle ore 18.30 si è verificato un incidente lungo strada Canaletto Nord, tra Modena e Bastiglia. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di una curva, nei pressi della trattoria Al Cantone, che è già stata teatro di diversi incidenti, anche gravi.

Nella circostanza, da una prima ricostruzione, pare che un'auto si sia capottata in modo autonomo. Si tratta di una Fiat Punto, che procedeva verso Modena e che si sarebbe trovata di fronte un'auto in panne che stava per essere recuperata dal carro attrezzi. Il conducente della Punto avrebbe sterzato bruscamente per evitare il veicolo e i pedoni, ma così facendo si è capottato, finendo poi contro il guardrail.

Nella carambola sono rimasti feriti non solo i due occupanti dell'auto, ma anche i due pedoni che hanno tentato di mettersi in salvo vedendosi arrivare contro il veicolo.

Sul posto insieme al 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco. I feriti sono stati soccorsi dai sanitari e dal medico giunto con l'eliambulanza. Una delle due persone a bordo della Punto era in condizioni più serie ed è stata trasportata in elicottero all'Ospedale di Baggiovara. Gli altri avrebbero riportato lesioni meno serie.

Il rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale, che ha dovuto chiudere al transito per circa un'ora e mezza la statale. La circolazione è tornata regolare intorno alle ore 20.