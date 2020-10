Auto nel fosso, due feriti lungo la Canaletto

Ieri sera poco prima delle ore 21 un'auto con a bordo due persone è uscita di strada mentre percorreva via Canaletto, tra l'abitato di Bomporto e la Cappelletta del Duca, all'altezza di via Forciola. Pare si sia trattato di una perdita di controllo del conducente, non dovuta allo scontro con altri veicoli.

I due a bordo della Fiat Punto sono stati soccorsi dal 118 con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. Entrambi gli automobilisti sono stati trasferiti all'Ospedale di Baggiovara, uno con feriti lievi e l'altro con traumi di media entità.

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, ma in poco più di un'ora la viabilità è tornata regolare. Rilievi a cura della Municipale.

Quasi in contemporanea un altro incidente ha caratterizzato la corsia nord dell'Autobrennero, tra Carpi e Reggiolo. Tre veicoli si sono scontrati, ma le conseguenze per le sette persone a bordo sono state fortunatamente minime. Accompagnati in ospedale per accertamenti un uomo e una donna di 36 anni, insieme a due bambini di 3 e 7 anni.